Тимофей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Федор (Федот) Петров
Мать: Прасковья Абрамова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Прохор Тимофеев
Мать ребёнка: Онисья Григорьева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Симен Тимофеев
Мать ребёнка: Онисья Григорьева
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Парасковья Тимофеева
Мать ребёнка: Онисья Григорьева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Парасковья Тимофеева
Мать ребёнка: Онисья Григорьева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Онисья Григорьева
Рождение ребёнка
1811
Сын: Савва Тимофеев
Мать ребёнка: Онисья Григорьева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Самсон Тимофеев
Мать ребёнка: Онисья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онисья Григорьева
Смерть
Неизвестно