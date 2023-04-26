Тимофей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Федор (Федот) Петров

Мать: Прасковья Абрамова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Прохор Тимофеев

Мать ребёнка: Онисья Григорьева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Симен Тимофеев

Мать ребёнка: Онисья Григорьева

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Парасковья Тимофеева

Мать ребёнка: Онисья Григорьева

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Парасковья Тимофеева

Мать ребёнка: Онисья Григорьева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Онисья Григорьева

Рождение ребёнка
1811

Сын: Савва Тимофеев

Мать ребёнка: Онисья Григорьева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Самсон Тимофеев

Мать ребёнка: Онисья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онисья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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