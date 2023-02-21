Лактионова Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лактионова Мария Максимовна

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Место рождения

с. Гнездилово, Фатежский район, Тульская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

08.01.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Гнездилово, Фатежский район, Тульская область
Место жительства
С 1934
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Шамордино, Козельский район, Калужская область
Смерть
08.01.1938
Тесницкий лес, Тульская область
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