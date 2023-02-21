Лактионова Мария Максимовна
Место рожденияс. Гнездилово, Фатежский район, Тульская область
Дата рождения1884
Дата смерти08.01.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Гнездилово, Фатежский район, Тульская область
Место жительства
С 1934
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Шамордино, Козельский район, Калужская область
Смерть
08.01.1938
Тесницкий лес, Тульская область