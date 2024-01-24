Фоля Петр Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФоля Петр Карпович

Фоля Петр Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1919

Отец: Фоля Карп *

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максименко Елена Васильевна

Рождение ребёнка
13.12.1951

Сын: Фоля Виктор Петрович

Мать ребёнка: Максименко Елена Васильевна

Украина, Закарпатская обл.,г. Мукачево
Рождение ребёнка
17.12.1955

Сын: Фоля Сергей Петрович

Мать ребёнка: Максименко Елена Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.