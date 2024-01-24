Фоля Петр Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1919
Отец: Фоля Карп *
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1951
Сын: Фоля Виктор Петрович
Мать ребёнка: Максименко Елена Васильевна
Украина, Закарпатская обл.,г. Мукачево
Рождение ребёнка
17.12.1955
Сын: Фоля Сергей Петрович
Мать ребёнка: Максименко Елена Васильевна