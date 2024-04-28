(Гусева) Мария Михайловна
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения07.02.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1879 ст.
Отец: Гусев Михаил Петров
Мать: Гусева Пелагея Егорова
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Воспреемники: сельца Зельево собственница Анна Петрова
Бракосочетание
21.04.1902 ст.
Муж: Иван Архипов
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, с. Судай
Венчание в Благовещенской церкви села Судая Поручители по жениху: крестьяне Георгиевской волости деревни Бурдуково Дмитрий Николаев Полетаев и Иван Михайлов Поурчители по невесте: крестьяне Судайской ... Показать все
Смерть
Неизвестно