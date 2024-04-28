(Гусева) Мария Михайловна 07.02.1879 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гусева) Мария Михайловна

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

07.02.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1879 ст.

Отец: Гусев Михаил Петров

Мать: Гусева Пелагея Егорова

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Воспреемники: сельца Зельево собственница Анна Петрова
Бракосочетание
21.04.1902 ст.

Муж: Иван Архипов

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, с. Судай
Венчание в Благовещенской церкви села Судая Поручители по жениху: крестьяне Георгиевской волости деревни Бурдуково Дмитрий Николаев Полетаев и Иван Михайлов Поурчители по невесте: крестьяне Судайской ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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