Скосыркий Александр Иннокентьевич
Место рожденияп. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.
Дата рождения13.10.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1974
п. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.
Рождение ребёнка
31.10.1995
Сын: Скосырский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Скосырская Ольга Анатольевна
п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.
Рождение ребёнка
05.10.1998
Сын: Скосырский Никита Александрович
Мать ребёнка: Скосырская Ольга Анатольевна
п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.
Развод
09.04.2012
г. Иркутск
Бракосочетание
Неизвестно
г. Иркутск