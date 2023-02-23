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Скосыркий Александр Иннокентьевич

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Место рождения

п. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.

Дата рождения

13.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1974

Отец: Скосыркий Иннокентий Константинович

Мать: Скосырская Клара Дмитриевна

п. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.
Рождение ребёнка
31.10.1995

Сын: Скосырский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Скосырская Ольга Анатольевна

п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.
Рождение ребёнка
05.10.1998

Сын: Скосырский Никита Александрович

Мать ребёнка: Скосырская Ольга Анатольевна

п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.
Развод
09.04.2012

Жена: Скосырская Ольга Анатольевна

г. Иркутск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малутина Галина Анатольевна

г. Иркутск
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