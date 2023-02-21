Неизвестно ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно ??

Неизвестно ??

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Софья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Мать ребёнка: Софья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Софья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Евдокимовна

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