Неизвестно ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Софья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Мать ребёнка: Софья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Софья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Евдокимовна