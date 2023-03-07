Желнин Василий (Васка) Федотов
Место рожденияПоч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиПосле 1696
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: Желнин Онуфрий (Онофрейко) Семенов
Мать: не указана
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Желнин Андрей (Андрюшка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Займище над речкою Васизовкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Займище над речкою Васизовкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1696