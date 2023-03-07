Желнин Василий (Васка) Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Василий (Васка) Федотов

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Место рождения

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

После 1696

Пол

Мужской

Отец

Около 1624 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Желнин Онуфрий (Онофрейко) Семенов

Мать: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Желнин Андрей (Андрюшка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Займище над речкою Васизовкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Займище над речкою Васизовкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1696
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