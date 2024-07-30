Кычанов Василий Яковлевич
Место рожденияХвощанка
Дата рождения24.01.1837 ст.
Дата смерти22.07.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1837 ст.
Отец: Кычанов Яков Филиппович
Мать: Кычанова Татьяна
Бракосочетание
17.02.1856
Водзимонье, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1872 ст.
Дочь: Зорина (Кычанова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Кычанова (Чермных) Акулина Сысоевна
Хвощанка, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
22.07.1892 ст.