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Кычанов Василий Яковлевич

Место рождения

Хвощанка

Дата рождения

24.01.1837 ст.

Дата смерти

22.07.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1837 ст.

Отец: Кычанов Яков Филиппович

Мать: Кычанова Татьяна

Бракосочетание
17.02.1856

Жена: Кычанова (Чермных) Акулина Сысоевна

Водзимонье, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1872 ст.

Дочь: Зорина (Кычанова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Кычанова (Чермных) Акулина Сысоевна

Хвощанка, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
22.07.1892 ст.

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