Баяндина Матрона Ефимовна
Место рождения
Дата рождения02.04.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1843
Отец: Баяндин Ефим Егорович
Мать: Федосия Даниловна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
Неизвестно