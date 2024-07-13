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Баяндина Матрона Ефимовна

Место рождения

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

02.04.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
02.04.1843

Отец: Баяндин Ефим Егорович

Мать: Федосия Даниловна

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
Неизвестно

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