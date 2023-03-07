Мацыгина (Торицына) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1971
Образование
С 01.09.1978 по 27.06.1988
среднее | школа №1
Образование
С 01.09.1988 по ?.06.1990
Жестылево, Дмитровский, Московская область
среднее специальное | Дмитровский рыбопромышленный техникум
Бракосочетание
11.03.1995
Рождение ребёнка
01.08.1995
Дочь: Герасимова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Мацыгин Алексей Юрьевич
родилась в 11-15, вес 3080, рост 54
Рождение ребёнка
24.02.2002
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Мацыгин Алексей Юрьевич
родилась в 02-20, вес 3400 г., рост 52 см.
Рождение ребёнка
09.04.2003
Дочь: Мацыгина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Мацыгин Алексей Юрьевич
родилась в 17-25, вес 3700 г., рост 54 см.
Работа или профессия
С 2005
Воспитатель | МДОУ Детский сад Непоседы
Образование
С 01.09.2013
Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
среднее специальное | Current education:1 | Калязинский педагогический колледж
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно