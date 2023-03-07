Мацыгина (Торицына) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацыгина (Торицына) Ирина Васильевна

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Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

12.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1971

Отец: Торицын Василий Георгиевич

Мать: Торицына Лидия Георгиевна

Кимры, город Кимры, Тверская область
Образование
С 01.09.1978 по 27.06.1988
Кимры, город Кимры, Тверская область
среднее | школа №1
Образование
С 01.09.1988 по ?.06.1990
Жестылево, Дмитровский, Московская область
среднее специальное | Дмитровский рыбопромышленный техникум
Бракосочетание
11.03.1995

Муж: Мацыгин Алексей Юрьевич

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1995

Дочь: Герасимова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Мацыгин Алексей Юрьевич

Кимры, город Кимры, Тверская область
родилась в 11-15, вес 3080, рост 54
Рождение ребёнка
24.02.2002

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Мацыгин Алексей Юрьевич

Кимры, город Кимры, Тверская область
родилась в 02-20, вес 3400 г., рост 52 см.
Рождение ребёнка
09.04.2003

Дочь: Мацыгина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Мацыгин Алексей Юрьевич

Кимры, город Кимры, Тверская область
родилась в 17-25, вес 3700 г., рост 54 см.
Работа или профессия
С 2005
Кимры, город Кимры, Тверская область
Воспитатель | МДОУ Детский сад Непоседы
Образование
С 01.09.2013
Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
среднее специальное | Current education:1 | Калязинский педагогический колледж
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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