Чередова Ульяна Естифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Чередов Трофим Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Чередов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Чередов Трофим Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Чередов Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Чередов Трофим Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Чередов Трофим Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно