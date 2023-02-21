Чередова Ульяна Естифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Ульяна Естифеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Чередов Илья Трофимович

Отец ребёнка: Чередов Трофим Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Чередов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Чередов Трофим Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чередов Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Чередов Трофим Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Чередов Трофим Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Трофим Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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