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Банников Савелий

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Место рождения

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
1686 год. Сказки крестьян, бобылей, стрельцов и пушкарей Кунгурского уезда, поданные писцу стольнику Г.И.Анненкову (РГАДА. Ф159. Оп.3. Д.2488. Л.1-247) (л 207) Год 7194 февраля в 26 день…в Кунгурском ... Показать все
Рождение ребёнка
1655

Сын: Банников Андрей Савин (Савельевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Петр Савин (Савельевич)

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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