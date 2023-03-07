Банников Савелий
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
1686 год. Сказки крестьян, бобылей, стрельцов и пушкарей Кунгурского уезда, поданные писцу стольнику Г.И.Анненкову (РГАДА. Ф159. Оп.3. Д.2488. Л.1-247) (л 207) Год 7194 февраля в 26 день…в Кунгурском ... Показать все
Рождение ребёнка
1655
Сын: Банников Андрей Савин (Савельевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банников Петр Савин (Савельевич)
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно