Дмитрий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1674 г.р.

Мать

1684 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Степан Андреев

Мать: Аксинья Иванова

Смерть
Неизвестно