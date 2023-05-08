Селивёрстова-Попова Анастасия Трифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивёрстова-Попова Анастасия Трифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1898

Дата смерти

19.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1898

Отец: Попов Трифович Исаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1925

Дочь: Захарова-Селивёрстова Анна Карповна

Отец ребёнка: Селивёрстов Карп Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1926

Сын: Селивёрстов Василий Карпович

Отец ребёнка: Селивёрстов Карп Васильевич

Смерть
19.11.1984
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