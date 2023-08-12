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Неяглов Александр Моисеевич

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Неяглов ID

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
1942
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
слесарь Павловского завода автотракторного инструмента (ЗАТИ)
Упоминание
1944
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Горьковская обл., Павловский р-н, д. Кряжи Дата и место призыва: 04.10.1943 Павловский РВК, Горьковская обл., Павло... Показать все
Смерть
Неизвестно

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