Неяглов Александр Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Неяглов ID
Мать: не указана
Место жительства
1942
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
слесарь Павловского завода автотракторного инструмента (ЗАТИ)
Упоминание
1944
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Горьковская обл., Павловский р-н, д. Кряжи Дата и место призыва: 04.10.1943 Павловский РВК, Горьковская обл., Павло... Показать все
Смерть
Неизвестно