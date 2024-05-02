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Попов Пантелей Васильевич

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

26.07.1915

Дата смерти

31.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1915

Отец: Попов Василий

Мать: ?

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.08.1935

Сын: Попов Юрий Пантелеевич

Мать ребёнка: Попова Анна Степановна

Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.01.1937

Дочь: Ларина Нина Пантелеевна

Мать ребёнка: Попова Анна Степановна

Рождение ребёнка
13.07.1938

Сын: Попов Виктор Пантелеевич

Мать ребёнка: Попова Анна Степановна

Смерть
31.08.1980
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