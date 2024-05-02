Попов Пантелей Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1915
Дата смерти31.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1915
Отец: Попов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
11.08.1935
Мать ребёнка: Попова Анна Степановна
Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.01.1937
Дочь: Ларина Нина Пантелеевна
Мать ребёнка: Попова Анна Степановна
Рождение ребёнка
13.07.1938
Мать ребёнка: Попова Анна Степановна
Смерть
31.08.1980