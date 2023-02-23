Харин Александр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харин Александр Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1930

Дочь: Грибанова Нина Александровна

Мать ребёнка: Антонова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
24.01.1933

Дочь: Фролова Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Антонова Анна Антоновна

Россия
Смерть
1984
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