Харин Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1930
Дочь: Грибанова Нина Александровна
Мать ребёнка: Антонова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
24.01.1933
Дочь: Фролова Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Антонова Анна Антоновна
Россия
Смерть
1984