Борзунова (Попова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.02.1881
Дата смерти21.12.1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1881
Отец: Попов Михаил Григорьевич
Мать: Попова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1886
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
05.07.1891
Сын: Борзунов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
12.06.1901
Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
10.03.1905
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
18.11.1906
Сын: Борзунов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
02.02.1909
Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
03.03.1911
Сын: Борзунов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич
Смерть
21.12.1959