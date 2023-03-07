Борзунова (Попова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзунова (Попова) Мария Михайловна

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Место рождения

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.02.1881

Дата смерти

21.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1881

Отец: Попов Михаил Григорьевич

Мать: Попова Анна Ивановна

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.09.1886

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.07.1891

Сын: Борзунов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.06.1901

Сын: Борзунов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
10.03.1905

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Борзунов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
02.02.1909

Сын: Борзунов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.03.1911

Сын: Борзунов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Борзунов Василий Ермолаевич

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
21.12.1959
Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
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