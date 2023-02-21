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Logan Reubin
Logan Reubin
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Дата смерти
1819
Пол
Мужской
Отец
Logan Joseph
1758 г.р.
Мать
(Bias) Anna "Annie"
1758 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Logan Joseph
Мать:
Anna "Annie"
Смерть
1819
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