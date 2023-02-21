Logan Reubin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Logan Reubin

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Logan Joseph

Мать: Anna "Annie"

Смерть
1819
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