Пачкин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Пачкина Татьяна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Пачкина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каюкова Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Пачкина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пачкина Татьяна
Смерть
Неизвестно