Пачкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачкин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пачкин Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Пачкина Татьяна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Пачкин Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Пачкина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каюкова Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Пачкина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пачкина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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