Гусева Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1857

Дочь: Анисья Фёдоровна

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин

Рождение ребёнка
01.12.1858

Сын: Гусев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин

Рождение ребёнка
30.01.1860

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин

Рождение ребёнка
23.04.1861

Сын: Гусев Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.03.1863

Сын: Гусев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1866

Сын: Гусев Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1867

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин

Рождение ребёнка
05.09.1868

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.11.1869

Сын: Гусев Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1872

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин

Смерть
Неизвестно
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