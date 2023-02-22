Гусева Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1857
Дочь: Анисья Фёдоровна
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
01.12.1858
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
30.01.1860
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
23.04.1861
Сын: Гусев Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
29.03.1863
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
02.02.1866
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
10.07.1867
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
05.09.1868
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
22.11.1869
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
28.06.1872
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Никитин
Смерть
Неизвестно