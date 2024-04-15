Ильина (Евстратова) Екатерина Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Евстратова) Екатерина Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстратов Варфоломей Ионов

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.02.1903

Муж: Ильин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
18.02.1905

Дочь: (Ильина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ильин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
19.06.1906

Сын: Ильин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ильин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
28.05.1908

Дочь: Леонова (Ильгина) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Ильин Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно

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