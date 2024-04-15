Ильина (Евстратова) Екатерина Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евстратов Варфоломей Ионов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1903
Рождение ребёнка
18.02.1905
Дочь: (Ильина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ильин Иван Емельянович
Рождение ребёнка
19.06.1906
Сын: Ильин Иван Иванович
Отец ребёнка: Ильин Иван Емельянович
Рождение ребёнка
28.05.1908
Дочь: Леонова (Ильгина) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Ильин Иван Емельянович
Смерть
Неизвестно