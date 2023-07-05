Арина Федотьевна (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Федотьевна (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Еремеевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Савелий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Еремеевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Федосья (Федора) Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Еремеевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Еремеевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Еремеевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Еремеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно