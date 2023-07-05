Арина Федотьевна (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Еремеевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Савелий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Еремеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Федосья (Федора) Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Еремеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Еремеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Еремеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно