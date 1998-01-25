Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.06.1907
Дата смерти25.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1907
13 июня 1907 года по старому стилю
Бракосочетание
Между ?.11.1925 и ?.01.1927
Рождение ребёнка
11.11.1926
Дочь: Вяткина (Татаринова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Татаринов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1934
Сын: Татаринов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Татаринов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
17.07.1938
Сын: Татаринов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Татаринов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
27.04.1940
Дочь: Конева (Татаринова) Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Татаринов Михаил Яковлевич
Смерть
25.01.1998
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище, квартал 226 | Северное кладбище