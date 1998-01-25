Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна 26.06.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татаринова (Максимова) Антонина Ивановна

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.06.1907

Дата смерти

25.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1907

Отец: Максимов Иван Васильевич

Мать: Максимова (Спирина) Анна Калистратовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
13 июня 1907 года по старому стилю
Бракосочетание
Между ?.11.1925 и ?.01.1927

Муж: Татаринов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
11.11.1926

Дочь: Вяткина (Татаринова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Татаринов Михаил Яковлевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1934

Сын: Татаринов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Татаринов Михаил Яковлевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1938

Сын: Татаринов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Татаринов Михаил Яковлевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1940

Дочь: Конева (Татаринова) Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Татаринов Михаил Яковлевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
25.01.1998
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Северное кладбище, квартал 226 | Северное кладбище

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