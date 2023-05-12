Назаренко Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеренко Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Назаренко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдук Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Назаренко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москаленко Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Назаренко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Григорий

Смерть
Неизвестно
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