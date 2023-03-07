Самойлова Прасковья Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Прасковья Гордеевна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Февронья Лукьяновна

Отец ребёнка: Самойлов Лукьян Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Даньшев Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Самойлов Лукьян Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Лукьян Агафонович

Смерть
Неизвестно
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