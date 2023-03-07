Самойлова Прасковья Гордеевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Февронья Лукьяновна
Отец ребёнка: Самойлов Лукьян Агафонович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Даньшев Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Самойлов Лукьян Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно