Хиврич Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Хиврич Захар
Мать: Хиврич Анна Кириловна
Рождение ребёнка
07.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хиврич Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
04.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хиврич Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1952
Сын: Хиврич Александр Михайлович
Мать ребёнка: Хиврич Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хиврич Ольга Николаевна
Смерть
1989