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Хиврич Михаил Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Хиврич Захар

Мать: Хиврич Анна Кириловна

Рождение ребёнка
07.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиврич Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиврич Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1952

Сын: Хиврич Александр Михайлович

Мать ребёнка: Хиврич Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хиврич Ольга Николаевна

Смерть
1989
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