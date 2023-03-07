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Чернятев Афонасий Васильевич

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Место рождения

Русское, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1590 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590 ст.

Отец: Чернятев Василий -

Мать: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1615 ст.

Сын: Чернятев Давид Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернятев Дорофей Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернятев Герасим Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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