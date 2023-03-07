Чернятев Афонасий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1590 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590 ст.
Отец: Чернятев Василий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1615 ст.
Сын: Чернятев Давид Афонасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернятев Дорофей Афонасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернятев Герасим Афонасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно