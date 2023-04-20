Лопатин Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопатина Валерия Павловна
Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
07.08.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопатина Валерия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно