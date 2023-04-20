Лопатин Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Сергей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина Валерия Павловна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
07.08.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина Валерия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Валерия Павловна

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