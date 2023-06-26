Сухомлинова (Сорокина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1967
Сын: Сухомлинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Сухомлинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1972
Дочь: Сердюкова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Сухомлинов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно