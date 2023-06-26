Сухомлинова (Сорокина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухомлинова (Сорокина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1967

Сын: Сухомлинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Сухомлинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1972

Дочь: Сердюкова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Сухомлинов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно