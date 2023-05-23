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Горносталь Мая Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1938

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1938

Отец: Горносталь Емельян Васильевич

Мать: Наталья