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Горносталь Мая Емельяновна
Горносталь Мая Емельяновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.05.1938
Пол
Женский
Отец
Горносталь Емельян Васильевич
1903 г.р.
Мать
Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1938
Отец:
Горносталь Емельян Васильевич
Мать:
Наталья
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