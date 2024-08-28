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Меташев Иосиф Антонович

Место рождения

Пермас, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

13.02.1943 или 14.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Меташев Антон Агафонович

Мать: не указана

Пермас, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
13.02.1943 или 14.02.1943
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Красноармеец. Умер от ран, похоронен в 5 км от деревни Зенино, Тосненского района Ленинградской области.

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