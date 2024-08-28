Меташев Иосиф Антонович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти13.02.1943 или 14.02.1943
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Меташев Антон Агафонович
Мать: не указана
Смерть
13.02.1943 или 14.02.1943
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Красноармеец. Умер от ран, похоронен в 5 км от деревни Зенино, Тосненского района Ленинградской области.