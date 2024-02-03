Кожевникова а — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова а

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надь (Кожевникова) Улита Александровна

Отец ребёнка: Кожевников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Александр Александрович

Отец ребёнка: Кожевников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Иван Больщой Александрович

Отец ребёнка: Кожевников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Александр

Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Кожевников Иван Александрович

Отец ребёнка: Кожевников Александр

Смерть
Неизвестно

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