Кожевникова а
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надь (Кожевникова) Улита Александровна
Отец ребёнка: Кожевников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Александр Александрович
Отец ребёнка: Кожевников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Иван Больщой Александрович
Отец ребёнка: Кожевников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевников Александр
Рождение ребёнка
17.07.1892
Сын: Кожевников Иван Александрович
Отец ребёнка: Кожевников Александр
Смерть
Неизвестно