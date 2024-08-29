Орешникова (Тимофеева) Валентина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.06.1985
Дочь: Миннуллина (Орешникова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Орешников Николай Иванович
Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)