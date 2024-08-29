Орешникова (Тимофеева) Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешникова (Тимофеева) Валентина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1963

Отец: Тимофеев Анатолий Филиппович

Мать: Тимофеева (Комарова) Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.06.1985

Дочь: Миннуллина (Орешникова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Орешников Николай Иванович

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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