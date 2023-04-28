Вахонин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения28.10.1934
Дата смерти18.08.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1964
Рождение ребёнка
19.06.1966
Дочь: Вахонина Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Вахонина Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахонина Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Вахонина Нина Александровна
Смерть
18.08.1994