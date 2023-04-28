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Вахонин Сергей Александрович

Место рождения

Суходольской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.10.1934

Дата смерти

18.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Суходольской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
29.06.1964

Жена: Вахонина Нина Александровна

Рождение ребёнка
19.06.1966

Дочь: Вахонина Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Вахонина Нина Александровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахонина Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Вахонина Нина Александровна

Смерть
18.08.1994
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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