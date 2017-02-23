Тюшкевич Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюшкевич Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1959

Дата смерти

23.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1959

Отец: Тюшкевич Иван Иванович

Мать: Тюшкевич Рудых Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1984

Сын: Тюшкевич Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Тюшкевич Томшина Татьяна Всеволодовна

Рождение ребёнка
03.08.1988

Дочь: Тюшкевич Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Тюшкевич Томшина Татьяна Всеволодовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюшкевич Томшина Татьяна Всеволодовна

Смерть
23.02.2017
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