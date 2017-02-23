Тюшкевич Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1959
Дата смерти23.02.2017
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1959
Рождение ребёнка
18.10.1984
Сын: Тюшкевич Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Тюшкевич Томшина Татьяна Всеволодовна
Рождение ребёнка
03.08.1988
Дочь: Тюшкевич Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Тюшкевич Томшина Татьяна Всеволодовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.2017