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Останин Абрам Варнавин

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Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Останин Варнава Афанасьев

Мать: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Останин Кирилл Абрамов

Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Наталья Абрамова

Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Марья Абрамова

Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Останин Иван Абрамов

Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Параскева Абрамова

Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Ирина Абрамова

Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Останин Федор Абрамов

Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Параскева Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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