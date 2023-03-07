Останин Абрам Варнавин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Останин Варнава Афанасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Наталья Абрамова
Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Марья Абрамова
Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Останин Иван Абрамов
Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Параскева Абрамова
Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Ирина Абрамова
Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Останина Параскева Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762