Сироткин Серафим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Серафим Андреевич

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

01.08.1903

Дата смерти

08.03.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.07.1934

Дочь: Черняховская Юлия Серафимовна

Мать ребёнка: Ханкина Мария Ефимовна

Смерть
08.03.1949
В нашей московской квартире стоят письменный стол и шкаф, купленные бабушкой и дедушкой в Ленинграде в 1927 году. В шкафу книги с пометками деда, которого я никогда не видела. Серафим Андреевич Сиротк... Показать все
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