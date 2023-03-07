Сироткин Серафим Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1903
Дата смерти08.03.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1934
Дочь: Черняховская Юлия Серафимовна
Мать ребёнка: Ханкина Мария Ефимовна
Смерть
08.03.1949
В нашей московской квартире стоят письменный стол и шкаф, купленные бабушкой и дедушкой в Ленинграде в 1927 году. В шкафу книги с пометками деда, которого я никогда не видела. Серафим Андреевич Сиротк... Показать все