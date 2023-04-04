Уткина Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Уткин Яков Егоров
Отец ребёнка: Уткин Егор Федотов
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Егор Федотов
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно