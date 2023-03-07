Антон Автономов
Место рождения
Дата рождения17.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1860
Отец: Автоном Харитонов
Мать: Анфиса Петрова
Крещение
18.01.1860
Бракосочетание
24.05.1881
Жена: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
12.04.1882
Сын: Семен Антонов
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно