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Антон Автономов

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Место рождения

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1860

Отец: Автоном Харитонов

Мать: Анфиса Петрова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
18.01.1860
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.05.1881

Жена: Евдокия Яковлева

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1882

Сын: Семен Антонов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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