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(Сагитова) Фарида
(Сагитова) Фарида
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сагитов Хабибрахман Нуретдинович
1895 г.р.
Мать
Сагитова Амина Фахабутдиновна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Сагитов Хабибрахман Нуретдинович
Мать:
Сагитова Амина Фахабутдиновна
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