Шатунов Давыд Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Стефанида Давыдова
Мать ребёнка: Шатунова Агафья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Улита Давыдова
Мать ребёнка: Шатунова Агафья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Евфросинья Давыдова
Мать ребёнка: Шатунова Агафья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795