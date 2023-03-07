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Шатунов Давыд Павлов

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Место рождения

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Шатунов Павел Парфенов

Мать: Шатунова Настасья Леонтьева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Стефанида Давыдова

Мать ребёнка: Шатунова Агафья Кириллова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Улита Давыдова

Мать ребёнка: Шатунова Агафья Кириллова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Евфросинья Давыдова

Мать ребёнка: Шатунова Агафья Кириллова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Агафья Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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