Мартынов Андрей Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартынов Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Мавра Яковлевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мартынов Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1910

Дочь: Мартынова Анисия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Мартынов Ефим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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