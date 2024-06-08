Данилова Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1914
Дата смерти08.01.1965
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1914
Отец: Данилов Григорий Якимович
Мать: Данилова .
Рождение ребёнка
09.07.1943
Дочь: Егорова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Романович
Рождение ребёнка
27.08.1946
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.01.1957
Дочь: Ларионова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Романович
Большая Венья, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
08.01.1965