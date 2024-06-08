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Данилова Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1914

Дата смерти

08.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1914

Отец: Данилов Григорий Якимович

Мать: Данилова .

Рождение ребёнка
09.07.1943

Дочь: Егорова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Романович

Рождение ребёнка
27.08.1946

Сын: Данилов Семен Денисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.01.1957

Дочь: Ларионова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Романович

Большая Венья, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
08.01.1965

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