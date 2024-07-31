Соплякова Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1778 ст.
Дата смерти18.04.1830 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778 ст.
Отец: Дмитрий Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1794 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.
Дочь: Лехина (Соплякова) Софья Павловна
Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Дочь: Мотина (Соплякова) Степанида Павловна
Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Дочь: Чернова (Соплякова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Дочь: Виханова (Соплякова) Мавра Павловна
Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
14.02.1811 ст.
Сын: Сопляков Василий Павлович
Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич
Смерть
18.04.1830 ст.