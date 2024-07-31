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Соплякова Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1778 ст.

Дата смерти

18.04.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778 ст.

Отец: Дмитрий Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1794 ст.

Муж: Сопляков Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.

Дочь: Лехина (Соплякова) Софья Павловна

Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Дочь: Мотина (Соплякова) Степанида Павловна

Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Дочь: Чернова (Соплякова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Сопляков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Дочь: Виханова (Соплякова) Мавра Павловна

Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
14.02.1811 ст.

Сын: Сопляков Василий Павлович

Отец ребёнка: Сопляков Павел Яковлевич

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.04.1830 ст.
Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

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