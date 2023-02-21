Яковенко Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиМежду 1862 и 1865
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Николаева
Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Яковенко Василий Николаев
Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Яковенко Прокопий Николаевич
Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов
г.Александрия
Рождение ребёнка
10.11.1852
Дочь: Матрона Николаева
Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов
Рождение ребёнка
01.09.1855
Дочь: Бобрик Марфа Николаева
Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Яковенко Илларион Николаев
Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов
Рождение ребёнка
22.10.1860
Сын: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев
Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов
Рождение ребёнка
23.06.1862
Сын: Яковенко Леонтий Николаев
Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1862 и 1865