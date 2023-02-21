Яковенко Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковенко Пелагея Иванова

Яковенко Пелагея Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Между 1862 и 1865

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина Николаева

Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Яковенко Василий Николаев

Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Яковенко Прокопий Николаевич

Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов

г.Александрия
Рождение ребёнка
10.11.1852

Дочь: Матрона Николаева

Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.09.1855

Дочь: Бобрик Марфа Николаева

Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Яковенко Илларион Николаев

Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
22.10.1860

Сын: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
23.06.1862

Сын: Яковенко Леонтий Николаев

Отец ребёнка: Яковенко Николай Якимов

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковенко Николай Якимов

Смерть
Между 1862 и 1865
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close