Арсентьев Григорий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьев Григорий Матвеевич

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Место рождения

Воронежская область, Дрязгинский район, село Первая Кривка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская область, Дрязгинский район, село Первая Кривка
Рождение ребёнка
17.09.1939

Сын: Арсентьев Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Арсентьева Ульяна Афанасьевна

Тарнополь, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсентьева Ульяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсентьев Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Артамонова Екатерина

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