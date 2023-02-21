Арсентьев Григорий Матвеевич
Место рожденияВоронежская область, Дрязгинский район, село Первая Кривка
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская область, Дрязгинский район, село Первая Кривка
Рождение ребёнка
17.09.1939
Сын: Арсентьев Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Арсентьева Ульяна Афанасьевна
Тарнополь, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсентьев Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Артамонова Екатерина