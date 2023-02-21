Аверьянов Дмитрий Венедиктович
Место рожденияНовоягодинский с/с, Омская область, Знаменский район
Дата рождения1918
Дата смерти27.02.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Новоягодинский с/с, Омская область, Знаменский район
Рождение ребёнка
01.01.1940
Дочь: Бурлакова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Аверьянова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1940