Аверьянов Дмитрий Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверьянов Дмитрий Венедиктович

Аверьянов Дмитрий Венедиктович

avatar

Место рождения

Новоягодинский с/с, Омская область, Знаменский район

Дата рождения

1918

Дата смерти

27.02.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоягодинский с/с, Омская область, Знаменский район
Рождение ребёнка
01.01.1940

Дочь: Бурлакова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Аверьянова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверьянова Мария Павловна

Смерть
27.02.1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close