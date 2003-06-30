Raskind Benjamin Stev
Место рожденияBridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States
Дата рождения14.04.1909
Дата смерти30.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1909
Отец: Raskind Joseph
Мать: Anna
Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States
Место жительства
Около 1910
Место жительства
Между 1914 и 1916
Место жительства
1917
Место жительства
1930
Queens (Districts 0001-0250), Queens, New York, USA
Бракосочетание
1934
Жена: Edith
Queens, New York City, New York, United States
Место жительства
01.11.1979
Место жительства
15.01.1980
Место жительства
01.01.1987
Работа или профессия
Неизвестно
Tailor
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.06.2003
Long Beach, Nassau County, New York, United States