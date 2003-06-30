Raskind Benjamin Stev — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRaskind Benjamin Stev

Raskind Benjamin Stev

avatar

Место рождения

Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States

Дата рождения

14.04.1909

Дата смерти

30.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1909

Отец: Raskind Joseph

Мать: Anna

Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, United States
Место жительства
Около 1910
Место жительства
Между 1914 и 1916
Место жительства
1917
Место жительства
1930
Queens (Districts 0001-0250), Queens, New York, USA
Бракосочетание
1934

Жена: Edith

Queens, New York City, New York, United States
Место жительства
01.11.1979
Место жительства
15.01.1980
Место жительства
01.01.1987
Работа или профессия
Неизвестно
Tailor
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.06.2003
Long Beach, Nassau County, New York, United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close