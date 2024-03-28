Zimmerhakl Bohumir
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Zimmerhakl Bedrich
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Rokycany
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zimmerhakl Pavel
Мать ребёнка: Zimmerhaklova Marie
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Zimmerhaklova Marie
Смерть
Неизвестно