Zimmerhakl Bohumir Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиZimmerhakl Bohumir

Zimmerhakl Bohumir

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Zimmerhakl Bedrich

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Zimmerhaklova Marie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Zimmerhaklova Marie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Zimmerhaklova Marie

Rokycany
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zimmerhakl Pavel

Мать ребёнка: Zimmerhaklova Marie

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zimmerhaklova Marie

Смерть
Неизвестно

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